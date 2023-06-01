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Более 60 событий пройдут на тюменском фестивале "На одной волне" 24 июня

Общество, 18:21 23 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Празднование Дня молодежи пройдет на Вознесенской набережной в Тюмени 24 июня. Более 60 мероприятий под девизом "На одной волне" состоятся с 11 до 22 часов.

На площадке "Карьерный маркет" можно будет узнать о вакансиях и рабочих местах для молодежи и самозанятости. На площадке "Открытый микрофон" выступят юные стендаперы, КВНщики. На фестивале "Косплей-день" будут представлены креативные и интересные образы. На территории ЖК "Вознесенский" развернется площадка "На волне истории" с историческими костюмами и образами.

Также будет работать патриотическая выставка с военным вооружением и выставка с историческими артефактами, мастер-классы по разборке и сборке автомата Калашникова и рубке шашкой.

Полная программа, расписание мероприятий и карта фестиваля по ссылке.

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# День молодежи , набережная

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