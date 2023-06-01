Тюменцев просят не забывать о правилах пожарной безопасности, несмотря на отмену особого противопожарного режима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отмена особого противопожарного режима в Тюменской области не означает отмену правил пожарной безопасности. Об этом жителям региона напоминают специалисты областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Запрещено использование открытого огня (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в мангалах, жаровнях на земельных участках населенных пунктов, садовых или огородных земельных участках расстояние от места приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов — не менее 2 метров.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области отменят с 26 июня.