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Практиками инклюзивных проектов предлагают поделиться тюменским компаниям

Общество, 11:12 25 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе инклюзивных практик "Открыто для всех" предлагают бизнесу и некоммерческим организациям Тюменской области. Компании, присоединившиеся к проекту, могут предложить уже действующую инклюзивную практику, получить поддержку и дальнейшее ее тиражирование.

"Открыто для всех" — программа вовлечения бизнеса в создании доступной среды, продуктов, сервисов и услуг для людей с инвалидностью. На конкурсе пять номинаций: "Универсальный дизайн", "Инклюзивные IT-решения", "Корпоративная политика", "Инклюзивное образование", "Инклюзивное лидерство".

Подробная информация — на сайте открытодлявсех.рф.

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# бизнес , конкурсы

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