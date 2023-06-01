Практиками инклюзивных проектов предлагают поделиться тюменским компаниям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в конкурсе инклюзивных практик "Открыто для всех" предлагают бизнесу и некоммерческим организациям Тюменской области. Компании, присоединившиеся к проекту, могут предложить уже действующую инклюзивную практику, получить поддержку и дальнейшее ее тиражирование.

"Открыто для всех" — программа вовлечения бизнеса в создании доступной среды, продуктов, сервисов и услуг для людей с инвалидностью. На конкурсе пять номинаций: "Универсальный дизайн", "Инклюзивные IT-решения", "Корпоративная политика", "Инклюзивное образование", "Инклюзивное лидерство".

Подробная информация — на сайте открытодлявсех.рф.