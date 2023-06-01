В Тобольске прошла благотворительная акция "Белый цветок" в поддержку участников СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске прошла благотворительная акция "Белый цветок" в поддержку участников СВО и членов их семей.

Акцию провели по инициативе председателя наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой при поддержке правительства Тюменской области.

У Тобольского кремля развернули палатки, в которых мастера продавали свои изделия и проводили занятия для детей. Площадки осмотрели губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, глава города Максим Афанасьев. Они сделали пожертвования, приобрели изделия и картины, выставленные на продажу умельцами. К акции подключились и простые горожане. Все вырученные средства направят на благотворительный счет "Подари тепло солдату".

Александр Моор назвал символичным, что возрождение традиции благотворительной акции начинается в Тобольске. Она появилась в России в начале XX века при поддержке семьи императора Николая II.

"Наша страна за всю тысячелнюю историю много раз сталкивалась с внешними вызовами и каждый раз побеждала. И сейчас тюменцы, тоболяки принимают участие в специальной военной операции, героически сражаются с неонацистами. Мы верим в их победу. Но здесь, в тылу, мы должны помогать вернувшимся, семьям тех, кто служит. Проведение акции – это еще один вклад в цепочку добрых дел, которые мы делаем на уровне региона и муниципалитетов. Сегодня мы переоцениваем многие вещи, возвращаемся к тому, что наши предки делали раньше. Мы говорим о том, что акция "Белый цветок" должна проводится регулярно не только в Тобольске, но и в других городах, в том числе и в Тюмени", – сказал глава региона.

Акция "Белый цветок" проходит во многих городах России. Анна Громова отметила, что Тобольск стал самой восточной точкой проведения. "Надеемся, распространение "Белого цветка" двинется дальше на восток. Хотим захватить все города до Дальнего Востока и Сахалина. Доброе дело не знает границ. Для нас Тюменская область всегда остается любимой, поскольку она стояла у истоков создания "Императорского маршрута", – сказала она.

Анна Громова напомнила, что в 2022 году в честь юбилея императрицы Александры Федоровны в музее семьи императора Николая II открыли экспозицию, посвязщенную милосердию, покровительству различным организациям, например, российскому обществу Красного Креста.

Акция имеет не только объединяющее значение, но и духовное, убежден митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"Традиции милосердия присущи нашему народу изначально. Благодаря акции "Белый цветок" народ объединяется творить благо. Собранные средства, конечно, важны, но подготовка, мне кажется, важнее. Из истории мы знаем, что чаще всего в ней участвовали дети: создавали цветочки, поделки. Потом предлагали в качестве сувениров, люди могли пожертвовать, кто сколько может. Дети же дарили частицу своего усердия. Мы возвращаем духовные традиции милосердия", – сказал он.

Тоболяки не остаются в строне от оказания помощи бойцам СВО. Об этом свидетельствует то, как пополняется городской благотворительный счет, созданный в первые дни специальной военной операции. Ни одно мероприятие не проходит без участия местных жителей в этой акции, подчеркнул Максим Афанасьев.

Так, на каждом сидении в кинотеатре есть QR-код, который дает возможность поддержать земляков, находящихся в зоне СВО. "Мы поставили задачу, чтобы во всех пространствах были напоминания о нашей общей задаче. Важным моментом является вовлечение детей и молодежи. Все городские конкурсы и фестивали для них не обходятся без благотворительного проекта. 24 июня, День города, как раз начнется с акции "Подари тепло солдату". Очень здорово, что "Белый цветок" имеет продолжение в рамках праздничной программы", – добавил глава города.

Инна Пахомова