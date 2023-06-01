Руслан Кухарук: ситуация в Тюмени под контролем, в городе проходят все запланированные мероприятия
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Глава Тюмени Руслан Кухарук поддержал Владимира Путина, а также рассказал о ситуации в городе в своем Telegram-канале 24 июня.
"В то время, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, нам важно не поддаваться панике, проявлять единство в действиях", — напомнил он.
Также Руслан Кухарук сказал, что сегодня утром пообщался с руководителями ведомств, отвечающих за безопасность, за работу систем жизнеобеспечения.
"Ситуация в городе находится под контролем. В Тюмени проходят все запланированные мероприятия", - подчеркнул глава Тюмени.