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Руслан Кухарук: ситуация в Тюмени под контролем, в городе проходят все запланированные мероприятия

Общество, 15:37 24 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени Руслан Кухарук поддержал Владимира Путина, а также рассказал о ситуации в городе в своем Telegram-канале 24 июня.

"В то время, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, нам важно не поддаваться панике, проявлять единство в действиях", — напомнил он.

Также Руслан Кухарук сказал, что сегодня утром пообщался с руководителями ведомств, отвечающих за безопасность, за работу систем жизнеобеспечения.

"Ситуация в городе находится под контролем. В Тюмени проходят все запланированные мероприятия", - подчеркнул глава Тюмени.

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# Руслан Кухарук

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