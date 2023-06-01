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Виктор Рейн: личные обиды надо забыть до Победы

Политика, 16:21 25 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В это время, когда страна, по факту, ведет борьбу за выживание, враг может воспользоваться любой нашей ошибкой. А конфликты среди патриотов будут работать против себя же.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн, комментируя сложившуюся ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер".

"Не нужно доставлять противнику такую радость. Личные обиды надо забыть до Победы. Неразумные действия по захвату пунктов военного командования - это измена и предательство", - подчеркнул депутат.

Виктор Рейн также добавил, что любое предательство должно искореняться.

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# Виктор Рейн

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