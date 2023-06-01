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От нашего единства и сплоченности зависит будущее России, уверен Олег Ваховский

Общество, 18:17 25 июня 2023

с личнйо страницы Олега Ваховского | Фото: с личнйо страницы Олега Ваховского

Сегодня от нашего единства и сплоченности зависит будущее России. Попытка военного мятежа - это удар в спину. Места для распрей и раздора быть не может, это работа на врага.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы Олег Ваховский, комментируя ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".

"Как подчеркнул наш президент Владимир Владимирович Путин, власти нашей страны не дадут повториться расколу в России и защитят народ. Я полностью разделяю и поддерживаю его позицию", - сказал тюменский депутат.

Он добавил, что сила и мощь России в правде и единстве.

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