Один человек погиб на пожаре в поселке Богандинский

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по ул. Льва Толстого в пос. Богандинский Тюменского района 25 июня. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13 часов 13 минут.

"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. К сожалению, один человек погиб", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение пожара привлекались 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.