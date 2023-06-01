Один человек погиб на пожаре в поселке Богандинский
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по ул. Льва Толстого в пос. Богандинский Тюменского района 25 июня. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13 часов 13 минут.
"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение дома по всей площади. К сожалению, один человек погиб", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение пожара привлекались 17 человек и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.