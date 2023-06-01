Тюменцы могут стать участниками Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

Жители Тюменской области могут стать участниками Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году. Регистрация на него уже стартовала на сайте fest2024.ru, сообщают организаторы.

Напомним, фестиваль состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Ожидается, что его участниками станут более 20 тысяч молодых лидеров, включая 10 тысяч иностранных участников. Они встретятся на площадках, посвященных темам бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни.

Поучаствовать в масштабном мероприятии смогут не только молодые люди от 18 до 35 лет, но и подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.