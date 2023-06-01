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Более 6 тысяч детей отдохнули в загородных лагерях Тюменской области в июне

Общество, 15:10 26 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Более 6 тысяч ребят отдохнули в загородных лагерях Тюменской области с момента старта летней кампании 2023 года.

Всего свои двери открыли 15 учреждений отдыха и оздоровления детей, в ближайшее время заработают еще четыре, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

До конца лета Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" планирует проведение ряда мероприятий. Так, на средства грантов реализуют проект "Звезда Героя" и областной форум детских идей "Лидеры Мы вместе".

Состоятся межлагерные спартакиады для старшей и младшей возрастных групп, фестиваль авторской песни "Попутного ветра", областной конкурс вожатского мастерства и творчества. Юбилеи отметят центры "Олимпийская Ребячка", "Энергетик", "Алые паруса", "Дружба", "Спутник", "Прометей", лагерь им. Ю.А. Гагарина.

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# детский летний отдых

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