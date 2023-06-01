  • 26 июня 202326.06.2023понедельник
  • USD84,0793
    EUR91,4933
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер северный

День молодежи в Тюмени прошел с дискотекой "Маруся ФМ"

Общество, 18:45 26 июня 2023

Анастасия Никольская | Фото: Анастасия Никольская

День молодежи "На одной волне" состоялся на Вознесенской набережной Туры 24 июня.

Организаторами праздника выступили департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени и Тюменский городской многопрофильный центр, а отличную информационную поддержку обеспечили радио "Маруся ФМ" и интернет-провайдер "Русская компания".

Традиционным завершением праздника стал грандиозный опен-эйр "Дискотека Маруся" от радио "Маруся ФМ" в Тюмени. В 2023 году хедлайнером дискотеки стал ее автор и ведущий DJ Ramirez, входящий в пятерку лучших диджеев России по версии сайта promodj.com. Жители и гости города танцевали под горячие современные хиты и легендарную классику русской популярной музыки.

﻿

На сцене вместе с DJ Ramirez танцевал главный символ "Дискотеки Маруся" в этом году – белый Мишка соорганизатора праздника оператора связи "Русская компания".

Слушатели радио "Маруся ФМ" в Тюмени могли услышать прямую трансляцию "Дискотеки Маруся" в прямом эфире радиостанции на волне 90,4 ФМ или посмотреть трансляцию в группе ВКонтакте радиостанции и на инфоканале оператора связи "Русская компания".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День молодежи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 26.06.2023День молодежи в Тюмени и "Радио 7" – на одной волне
19:00 26.06.2023В Тюмени прошли учения по антитеррору
18:45 26.06.2023День молодежи в Тюмени прошел с дискотекой "Маруся ФМ"
18:18 26.06.2023Тюменских подростков ждут еще три смены в "Отрядах мэра"