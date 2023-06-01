День молодежи в Тюмени прошел с дискотекой "Маруся ФМ"

| Фото: Анастасия Никольская | Фото: Анастасия Никольская

День молодежи "На одной волне" состоялся на Вознесенской набережной Туры 24 июня.

Организаторами праздника выступили департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени и Тюменский городской многопрофильный центр, а отличную информационную поддержку обеспечили радио "Маруся ФМ" и интернет-провайдер "Русская компания".

Традиционным завершением праздника стал грандиозный опен-эйр "Дискотека Маруся" от радио "Маруся ФМ" в Тюмени. В 2023 году хедлайнером дискотеки стал ее автор и ведущий DJ Ramirez, входящий в пятерку лучших диджеев России по версии сайта promodj.com. Жители и гости города танцевали под горячие современные хиты и легендарную классику русской популярной музыки.

На сцене вместе с DJ Ramirez танцевал главный символ "Дискотеки Маруся" в этом году – белый Мишка соорганизатора праздника оператора связи "Русская компания".

Слушатели радио "Маруся ФМ" в Тюмени могли услышать прямую трансляцию "Дискотеки Маруся" в прямом эфире радиостанции на волне 90,4 ФМ или посмотреть трансляцию в группе ВКонтакте радиостанции и на инфоканале оператора связи "Русская компания".