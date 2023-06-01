В Тюменской области 17 человек заболели клещевым энцефалитом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 31 случай – боррелиозом зарегистрировали в Тюменской области с начала эпидсезона 2023 года. Всего по данным на 26 июня, в медорганизации региона по поводу присасывания клещей обратились 10 тыс. 869 человек, из них 1 тыс. 736 детей, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. При этом, в Тюмени и Тюменском районе – 5 тыс. 391, в Тобольске и Тобольском районе – 1 тыс. 209, в Ишиме – 632, в Заводоуковском городском округе - 492, в Ялуторовском районе – 392 случая. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили все пострадавшие.

Специалисты напоминают, что при присасывании клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении областной инфекционной больницы (ул. Комсомольская, 54а), жителям области - в областных больницах муниципальных образований.

Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. С начала эпидсезона 2023 года исследовано от населения 1 тыс. 786 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 29 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза в 607.