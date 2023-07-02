Тюменские школьники научатся создавать социальные проекты в игровом формате

| Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень | Фото: мультицентр "Моя территория" Тюмень

Создавать социальные проекты в игровом формате научат старшеклассников в "Школе социального проектирования 2.0" в Ишиме и Тобольске в 2024 году. Проект получил денежную поддержку в размере 468 тыс. рублей в первом сезоне конкурса "Росмолодежь. Гранты".

"В прошлом году мы ездили по муниципальным образованиям и заметили, что в этих двух городах оказались активные ребята. И наша команда решили поработать с ними, научить их придумывать и писать проекты для различных конкурсов. Тем более с детьми сейчас ведется активная работа, взять ту же организацию "Движение первых"", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" автор инициативы Мария Гейнбихнер.

Участниками станут 200 учеников старших классов, по 100 человек из каждого города. Под руководством опытных модераторов из мультицентров "Моя территория" они пройдут интерактивно-образовательную игру и узнают, как воплотить идею в жизнь, проработают паспорт социального проекта, научатся оформлять заявки на грантовые конкурсы и многое другое.

По итогу каждый школьник должен создать свой социальный проект. При этом в "Школу социального проектирования 2.0" можно прийти и с готовой инициативой.

"Если ребята решат подаваться на грантовый конкурс, то наша команда выступит в качестве наставников и поспобствует привлечению необходимых ресурсов и продвижению проектов в региональной повестке. Они смогут выйти на защиту в грантовых конкурсах и получить возможность выиграть средства на запуск проекта", - добавила Мария Гейнбихнер.

Напомним, жители Тюменской области выиграли 11,35 млн рублей в конкурсе "Росмолодежь. Гранты". По итогам первого сезона грантополучателями стали 22 человека.

Виктория Макарова