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Дизайнеры из разных городов покажут коллекции на фестивале "Проводник" в Тюмени

Общество, 10:03 02 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайнеры из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы и Нижнего Тагила заявились на участие в модном показе, который пройдет на путеводном фестивале "Проводник" в областной столице 12 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор направления моды Анна Воронова.

"Большой фестиваль будет проводиться в депо при железнодорожном вокзале Тюмени. Ранее наше тюменское агенство развития креативных индустрий выиграло конкурс "Ночь заводов". Проект стал одним из 18 победителей из 16 регионов", — добавила она.

Подать заявку на участие в показе создатели одежды могут в сообществе "Неделя моды. Сибирь" во ВКонтакте.

Отметим, в рамках фестиваля "Проводник" будет работать много локаций. В частности, здесь организуют ярмарку, на которой выставят сувениры, еду. В дворике в советской стилистике проведут квартирник. Выставку картин и площадку для экшн-спорта объединит локация "Арт и спорт". Зона "Мода и театр" познакомит горожан с перформансами, арт-объектами.

Инна Пахомова

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# дизайнеры , мода , показы

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