  • 27 июня 202327.06.2023вторник
  • USD84,6642
    EUR92,2969
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северный

Жители Тобольска по-новому взглянули на нефтехимию на экскурсии по заводу

Общество, 17:12 27 июня 2023

ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

17 жителей Тобольска стали первыми участниками нового формата экскурсий на "ЗапСибНефтехим", сообщает пресс-служба предприятия.

У экскурсий появилось свое уникальное название — "Менделееву и не снилось", которое является частью большой программы "Открытый СИБУР". Вторая перемена, которую видно издалека — брендированный автобус. Третье и главное изменение — новая программа. В ней еще больше интерактива, он помогает просто и легко погрузиться в сложный мир нефтехимических процессов.

На экскурсии участники сортировали мусор, определяли состав гранул, искали элементы, сделанные из полимеров на смотровой площадке, почувствовали себя сотрудниками с помощью касок с названиями профессий, примерили спецодежду и сделали креативные фото в ней.

"Удалось ощутить масштаб площадки, увидеть процессы, понять влияние и значение для экологии. Удивительно, что формат экскурсии удалось сделать интересным и доступным как для детей, так и для взрослых", — поделился участник экскурсии Фанис Халилов.

﻿

Принять участие в обновленной экскурсии можно бесплатно. Посетить ее могут группы до 35 человек. Телефон для справок: 8-800-301-18-17. Представители организаций и партнеров могут отправить заявки для коллективного посещения на электронную почту: press@tobolsk.sibur.ru. Необходимо указать желаемую дату визита, численность группы, возраст участников и контактные данные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СИБУР , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 27.06.202328 июня - события дня
17:46 27.06.2023Ансамбль "Росстань" представит Тюменскую область на международном фестивале в Дагестане
17:35 27.06.2023На производствах "Транснефть – Сибири" в четырех регионах завершили плановые ремонты 
17:12 27.06.2023Жители Тобольска по-новому взглянули на нефтехимию на экскурсии по заводу