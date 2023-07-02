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Александр Моор поздравил работников и ветеранов речного флота с профессиональным праздником

Губернатор, 08:12 02 июля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские речники в течение многих лет надёжно обеспечивали транспортом жителей огромного региона. До прихода железных и автомобильных дорог реки, без преувеличения, были главными магистралями. Совершенно особая и героическая история речного флота - создание и становление нефтегазового комплекса. За короткую навигацию специалисты доставляли на Север миллионы тонн важных грузов, организовывали пассажирские перевозки.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов речного флота с профессиональным праздником.

Техническую базу флота развивали и поддерживали судостроительные и судоремонтные заводы. Добрые традиции, заложенные старшими поколениями, сохраняются и в наши дни.

В преддверии этого праздника в Тюменской области произошло значимое событие. В Тобольске состоялась торжественная закладка киля универсального сухогрузного судна-контейнеровоза. Тобольский судостроительный завод в последние годы возрождает производство, выпуская судна класса "река-море".

Самые грандиозные перспективы развития морского и речного флота, конечно, открываются сейчас на дружественном Ямале и побережье Северного Ледовитого океана, реализация всех намеченных планов откроет новые возможности для выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Желаю всем специалистам отрасли успехов в труде, новых свершений и всего самого доброго!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , речной флот

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