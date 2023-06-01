В Тюмени начались съемки короткометражного кино "Чтобы не было холодно"

| Фото: кинокомпания Rec Production | Фото: кинокомпания Rec Production

Съемки короткометражного фильма "Чтобы не было холодно" режиссера Никиты Болотских-Тихого стартовали в Тюмени 28 июня. Это лента о мальчике Боре, который называет себя выдуманным именем Эм. Утром во время завтрака он задается детским, но очень серьезным вопросом: "Для чего мы живем?", сообщает кинокомпания Rec Production.

"Неоднократно в детстве я испытывал апатию. Когда даже не мог встать с постели, размышляя над вопросами, что мучили меня. Однажды я подумал, что возможно я не одинок в поисках ответов на свои вопросы и решил отразить свои переживания в персонажах фильма. Так он и возник. В его основе прощание с прошлым и утрата любимых", — сказал режиссер и сценарист федеральной кинокомпании Rec Production в Тюмени Никита Болотских-Тихий.

Короткий метр команда из 40 человек планирует снять за три дня. Официальная премьера состоится в День города — 30 июля на одной из площадок на Цветном бульваре.

Всего за лето Rec Production создаст более пяти коротких метров. Также сейчас они занимаются подготовкой к первому полнометражному фильму.

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