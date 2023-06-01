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Около 500 выездов по вызовам пациентов совершают ежемесячно медики в Заводоуковске

Общество, 09:51 29 июня 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 500 пациентов обслуживается ежемесячно на дому в ОБ № 12 Заводоуковска. Ежедневно выполняется более 20 вызовов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Вызов врача на дом стал возможен благодаря новым автомобилям Lada Granta, купленным в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". У медиков есть возможность выехать к пациенту и оказать ему неврологическую, терапевтическую помощь, доставить лекарства, сделать перевязку и многое другое.

Чаще всего врачи приезжают к Александре Самсоновне. Ей в этом году исполнится 94 года, она ветеран труда по сельскому хозяйству. Контролировать самочувствие помогают врачи кабинета медико-социальной помощи областной больницы №12.

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# Заводоуковск , здравоохранение

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