Около 500 выездов по вызовам пациентов совершают ежемесячно медики в Заводоуковске

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 500 пациентов обслуживается ежемесячно на дому в ОБ № 12 Заводоуковска. Ежедневно выполняется более 20 вызовов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Вызов врача на дом стал возможен благодаря новым автомобилям Lada Granta, купленным в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". У медиков есть возможность выехать к пациенту и оказать ему неврологическую, терапевтическую помощь, доставить лекарства, сделать перевязку и многое другое.

Чаще всего врачи приезжают к Александре Самсоновне. Ей в этом году исполнится 94 года, она ветеран труда по сельскому хозяйству. Контролировать самочувствие помогают врачи кабинета медико-социальной помощи областной больницы №12.