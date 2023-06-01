Мужчин от 25 до 30 лет приглашают на кастинг в Тюменский драмтеатр

| Фото: из сообщества Тюменского драмтеатра во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества Тюменского драмтеатра во ВКонтакте (архив)

Мужчин от 25 до 30 лет приглашают на прослушивание в Тюменский большой драматический театр. Обязательно наличие профессионального актерского образования, опыт работы в театре. Также важны вокальные и хореографические данные, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Прослушивание будет проходить в два этапа. В заочном эксперты отсмотрят присланные заявки. Затем, с 15 по 25 июля на сцене Тюменского Большого драматического театра состоится очный этап.

Заявку можно прислать до 9 июля на электронную почту: casting2022_tbdt@mail.ru. Видеовизитка не должна быть длинее минуты. В ней можно в свободной форме рассказать о себе, добавив 5-6 разноплановых фотографий.

Также организаторам кастинга интересны творческая биография, информация об образовании, опыте работы, репертуарный лист, возраст, рост, вес, размеры одежды и обуви, актуальная информация о военной обязанности.