В Тюменской области обсудят тему побочных продуктов животноводства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Побочные продукты животноводства: теория и практика" приглашает к участию представителей регионального бизнеса, предприятий АПК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Мероприятие пройдет в конференц-центре отеля "Восток" 30 июня, сообщает пресс-служба ООО "Центр экологии и природопользования".

В ходе семинара обсудят вопросы реализации требования Федерального закона "О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Отметим, 1 марта 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий правила обращения с побочными продуктами животноводства: навозом, пометом и стоками, образующимися при содержании сельскохозяйственных животных.