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В Тюменской области обсудят тему побочных продуктов животноводства

Общество, 10:02 29 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар "Побочные продукты животноводства: теория и практика" приглашает к участию представителей регионального бизнеса, предприятий АПК Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Мероприятие пройдет в конференц-центре отеля "Восток" 30 июня, сообщает пресс-служба ООО "Центр экологии и природопользования".

В ходе семинара обсудят вопросы реализации требования Федерального закона "О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Отметим, 1 марта 2023 года вступил в силу закон, устанавливающий правила обращения с побочными продуктами животноводства: навозом, пометом и стоками, образующимися при содержании сельскохозяйственных животных.

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