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Тюменская делегация победила в двух номинациях форума УТРО

Общество, 22:43 28 июня 2023

группа форума УТРО во ВКонтакте | Фото: группа форума УТРО во ВКонтакте

Делегация из Тюменской области победила в двух номинациях форума уральской молодежи УТРО в Челябинской области. Первая - "Запоминая момент" за медийную активность, вторая – "Лучшая делегация", сообщает информационный центр регионального правительства со ссылкой на руководителя тюменского трека Марию Чумак.

Также четверо тюменских участников на грантовом конкурсе от Росмолодежи на форуме выиграли на реализацию своих проектов в общей сложности 865 тыс. рублей. По сумме выигранных грантов Тюменская область - на первом месте.

Грантополучателями стали: Любовь Герасименко, Бахыт Яшкина, Денис Войков, Виктория Просвирнина.

Видео делегации Тюменской области.

Отметим, что в 2024 году форум УТРО пройдет в Свердловской области.

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