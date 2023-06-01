Тюменские спортсмены завоевали 24 награды на соревнованиях по спортивному метанию ножа

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

24 награды привезли домой тюменские спортсмены с чемпионата и первенства Уральского федерального округа по спортивному метанию ножа, которые состоялись в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов, 24 из них представляли Тюменскую область, сообщает региональный департамент физической культуры спорта и дополнительного образования.

Медали разыгрывали на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров. После предварительных этапов определились финалисты в каждой дистанции и в каждой возрастной группе. В итоге тюменцы завоевали медали практически в каждой категории.

Также организаторы наградили самого юного спортсмена из Тюменской области - шестилетнего Никиту Соловьева. Ему вручили диплом и медаль за участие в состязаниях.

"Секция работает с середины января 2023 года, тренировки проходили четыре раза в неделю. За столь короткий период, всего пять месяцев, была сформирована сборная, которая успешно выступила на первых своих соревнованиях. У руководителя Сергея Дроздкова и нашей команды далеко идущие спортивные планы", - поделилась заместитель руководителя регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Спортивное метание ножа" в Тюменской области Надежда Барнёва.