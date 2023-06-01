Реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения завершают в Ленинском округе Тюмени

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения завершается в Ленинском административном округе Тюмени. В пяти дворах переложено около 900 метров водоводов и около 300 метров сетей водоотведения, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Еще в одном дворе на ул. Беляева работы продолжаются.

"Мы ограничены во времени, поэтому стремимся оперативно выполнить весь объем работ и уступить место организациям, занимающимся благоустройством. Сложность в том, что работы ведутся на ограниченном пространстве. Мы приложили все возможные усилия и организовали процесс так, чтобы жители не испытывали больших неудобств", - отметил главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения во дворах областного центра ведется по плану. Из 19 дворовых территорий, которые тюменский Росводоканал готовит к комплексному благоустройству, новые коммуникации введены в эксплуатацию на восьми.

Во время проведения работ системы водоснабжения и водоотведения работают штатно. Жителей предупреждают об ограничении водоснабжения только при подключении новых коммуникаций. На прошлой неделе к новым сетям подключили многоквартирные дома сразу в трех дворах, расположенных в районе улиц Транспортной, Домостроителей и Рижской. Сейчас специалисты ведут строительно-монтажные работы сразу на пяти дворовых площадках. Все коммуникации будут переложены в установленные сроки.