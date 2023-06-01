Архитекторов математического мышления начнут готовить в ТюмГУ с 2023 года

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

На четыре новых магистерских программы пройдет набор в ТюмГУ в 2023 году. Всего для тюменских студентов представлено более 40 магистерских программ по разным формам обучения, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Впервые в этом году пройдет набор на программы "Архитектор математического мышления", "Налоговое администрирование и защита прав налогоплательщика", "Геотехника в криолитозоне", "Устойчивое управление отходами" и "Экологическая политика: управление социально-экологическими рисками". Кроме того, будет продолжен прием в партнерские магистратуры "Инжиниринг месторождений нефти и газа", "Геология и разработка месторождений нефти и газа", "Разработка интеллектуальных систем", "Робототехника и автономные системы" и другие.

В магистратуре на бюджете будут обучаться 709 человек.

"Наша стратегия формирования магистерских программ опирается на программу развития вуза "Приоритет 2030", на ее проекты и, конечно, на те научно-технологические и общественные вызовы, которые сформировались за последние пару лет. Для нас принципиально важно, что у нас есть линейка перспективных, передовых магистратур, которыми мы по праву гордимся. Более того, эту линейку мы постоянно обновляем, дополняем конкурентоспособными программами уникальными с точки зрения учебных, исследовательских и производственных планов. Партнерские магистратуры сформированы с основными работодателями, представленными индустриями и исследовательскими центрами мирового уровня", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Срок завершения приема документов на очную и очно-заочную форму обучения по программам магистратуры на бюджетную основу – 31 июля до 18 часов. Вступительные испытания пройдут с 1 по 9 августа. Завершение приема документов на договорные места очной магистратуры намечено на 30 августа, период проведения вступительных испытаний – с 1 по 31 августа.

На очно-заочную и заочную формы обучения на договор прием документов закончится 30 октября. Срок проведения вступительных испытаний – с 1 августа по 30 октября.

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