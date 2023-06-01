Пять детских и две спортивные площадки построят в Заводоуковске в 2023 году

| Фото: ТГ-канал администрации Заводоуковского округа | Фото: ТГ-канал администрации Заводоуковского округа

Пять детских и две спортивные площадки построят в Заводоуковске в 2023 году. Первую уже оценили жители микрорайона ДСУ, сообщает администрация городского округа.

На улицах Мелиораторов и Шоссейной подрядные организации уже приступают к работам. Сначала здесь демонтируют старые игровые комплексы. На их месте появятся новые, а на двух ещё и зоны со спортивным оборудованием.

Детская площадка появится и на ул. Территория тубсанатория у дома № 11. В этом районе ранее никогда не было оборудованного места для игр.