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Пять детских и две спортивные площадки построят в Заводоуковске в 2023 году

Экономика, 12:07 30 июня 2023

ТГ-канал администрации Заводоуковского округа | Фото: ТГ-канал администрации Заводоуковского округа

Пять детских и две спортивные площадки построят в Заводоуковске в 2023 году. Первую уже оценили жители микрорайона ДСУ, сообщает администрация городского округа.

На улицах Мелиораторов и Шоссейной подрядные организации уже приступают к работам. Сначала здесь демонтируют старые игровые комплексы. На их месте появятся новые, а на двух ещё и зоны со спортивным оборудованием.

Детская площадка появится и на ул. Территория тубсанатория у дома № 11. В этом районе ранее никогда не было оборудованного места для игр.

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# благоустройство , Заводоуковск , спортивная площадка

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