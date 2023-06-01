Тюменская облдума одобрила увеличение доходов и расходов регионального бюджета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поправки в бюджет Тюменской области на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов утвердили депутаты облдумы на очередном заседании 29 июня.

Как сообщила председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, доходы областного бюджета на 2023 год возрастут на 16 млрд 903 млн рублей и составят 215 млрд 453 млн рублей. Расходы бюджета предлагается увеличить на 30 млрд 945 млн рублей и утвердить их в объеме более 265 млрд рублей.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов, комментируя внесение поправок, отметил, что дополнительные средства, в частности, направят на поддержку участников СВО и их семей, программу сотрудничество, переселение граждан, строительство дорог и объектов социальной инфраструктуры.

"Исполнение бюджета в 2023 году внушает оптимизм и говорит о том, что экономика работает, региональная казна наполняется. За первый квартал доходная часть исполнена на 49 % от годового плана. Это позволило нам перейти к принятию второго закона - об изменениях параметров бюджета текущего года в сторону увеличения. Надеюсь, что мы еще раз вернемся к изменениям по ходу исполнения бюджета, поскольку динамика позитивная есть", - прокомментировал он.

Председатель облдумы добавил, что сложившийся дефицит в 50 млрд рублей будет перекрыт переходящими с прошлого года остаточными средствами. "То есть мы говорим, что экономика жива, она развивается и бюджет сегодня обеспечивает все обязательства региона перед нашим населением", - подытожил он.

Любовь Голышева