Двор на Московском тракте в Тюмени благоустроят и соединят со сквером Железнодорожников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект благоустройства дворовой территории у дома № 14 на ул. Московский тракт в Тюмени продолжает многолетний подход при создании комфортной городской среды, сказал глава города Руслан Кухарук во время рабочего объезда по Калининскому административному округу 29 июня.

Он подчеркнул, что здесь получается единое пространство, в котором сквер Железнодорожников соединяется с двором и с территорией детского сада. Он также отметил, что по дворовой территории у дома № 14 было много обращений от местных жителей, вопросы касались подтоплений и площадок. При разработке проекта по благоустройству запросы тюменцев учли.

Сейчас здесь обустраивают ливневую канализацию, ее подключат к центральному коллектору. Предусматривается устройство парковок, озеленение. Появятся детская и турниковая площадки, пешеходная сеть, парковочные карманы.

Руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук акцентировал внимание на комплексном подходе не только в благоустройстве двора, но и всего квартала. "На улицах Мира и Волгоградской мы выполнили благоустройство в 2019 году. Открыли проезд к детскому саду в 2022 году и сквер Железнодорожников в 2021 году. Этот двор — завершающая территория этого квартала", — заключил он.

Установить пандус к многоквартирному дому сделать сложно, поскольку здесь высокие ступени, но техническое решение есть, заверил Олег Савчук.

Вместе с благоустройством приведут в порядок и прилегающую территорию. На прошлой неделе представители управы КАО встретились с собственниками нежилых помещений - "Визус-1" и стоматология, они пообещали отремонтировать фасады. Управляющая компания дома № 14 обновит наружную сторону дома. Благоустройство двора пообещали завершить ко Дню города.

Выездные совещания в разных локациях административных округов города продолжаются. В Калининском округе 29 июня Руслан Кухарук осмотрел объекты, на которых работы ведутся в рамках муниципальных и региональных контрактов, и те, что создаются меценатами, готовыми безвозмездно передавать объекты после ремонта горожанам. Так, тюменцы давно обращались с просьбами обновить сквер Болгаро-Советской дружбы. Предложения, которые были направлены в управу Калининского округа, учли. "Уникальность объекта состоит в том, что работы на нем ведутся без единого рубля из бюджета. 15 коммерческих предприятий, индивидуальные предприниматели взяли на себя свой объем работ: одни занимаются ландшафтным дизайном, другие — брусчаткой, третьи - обустройством спортивной площадки", — сказал глава города.

Инна Пахомова