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Житель Тюменского района отравился в колонию за убийство приятеля

Происшествия, 11:56 30 июня 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Девять с половиной лет проведет в колонии строго режима житель Тюменского района за убийство, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что летом 2022 года обвиняемый в нетрезвом состоянии пришел в дом приятеля. Между мужчинами произошла ссора и подсудимый несколько раз ударил жертву ножом.

В суде мужчина вину не признал. По его версии, пока он спал, убийство совершили третьи лица. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы и удовлетворил иск вдовы о компенсации морального вреда в 950 тыс. рублей.

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# суд , уголовное дело

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