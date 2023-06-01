Житель Тюменского района отравился в колонию за убийство приятеля

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Девять с половиной лет проведет в колонии строго режима житель Тюменского района за убийство, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что летом 2022 года обвиняемый в нетрезвом состоянии пришел в дом приятеля. Между мужчинами произошла ссора и подсудимый несколько раз ударил жертву ножом.

В суде мужчина вину не признал. По его версии, пока он спал, убийство совершили третьи лица. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы и удовлетворил иск вдовы о компенсации морального вреда в 950 тыс. рублей.