Театральное ревю с "Улыбкой": ишимские медики впервые представят спектакль в новом формате

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

Артисты театра медицинских работников "Улыбка" ишимской областной больницы № 4 приглашают горожан и гостей города на премьеру театрального ревю – представления, состоящего из отдельных сцен, эпизодов и видео, объединенных между собой темой любви во всей ее широте и многогранности. Она состоится 2 июля в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ. Начало в 16 часов, вход свободный.

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

"Каждый спектакль – это наше маленькое детище, труд коллектива. Какое-то ностальгическое воспоминание. Не хочется, чтобы все это кануло в Лету. Решили впервые создать театральное ревю, чтобы сохранить сделанное ранее в сердцах зрителей и самих артистов", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" бессменный режиссер и сценарист театра Алла Соболенко.

В репертуаре "Улыбки" - постановки по произведениям Николая Островского, Леонида Филатова, Александра Грибоедова, Дениса Фонвизина, Михаила Старицкого, Бернарду Гимарайнша, Федерико Гарсиа Лорка и других классиков и современников. Линия про любовь есть в каждом спектакле.

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

Премьера каждой постановки, всего их было 15, проходит ко Дню медицинского работника в Ишиме, затем, как правило, коллектив отправляется на гастроли в Тюмень. В этом театру помогает Тюменский областной комитет профсоюза работников здравоохранения РФ.

Кстати, спектакли были неоднократно отмечены первыми местами на фестивалях творчества медицинских работников "Новая волна" и "Ишимские родники".

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

По словам режиссера, театральное ревю – шестнадцатая постановка в копилке самодеятельного коллектива. В составе труппы постоянно участвуют до 11 непрофессиональных актеров: врачи, фельдшеры, студенты-медики, медицинские сестры, которые с удовольствием совмещают профессиональную деятельность с репетициями и игрой в театре. Есть и актерский резерв, потому что в постановках бывает от восьми до 30 ролей. Вообще же, за все годы существования самодеятельного театра через него прошли более 50 человек.

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

Алла Соболенко рассказала, что театр начался в 1986 году, после того, как ее избрали председателем общества борьбы за трезвость городской больницы № 3. В рамках общества и начал действовать театр миниатюр под названием "И в шутку, и всерьез". В 90-е годы в его работе случился перерыв. В 2009 году театр медработников возродился с новым именем "Улыбка".

| Фото: предоставлено Аллой Соболенко | Фото: предоставлено Аллой Соболенко

Возрастное ограничение: 12+

Инна Кондрашкина