В Тюменской области три НКО в сфере культуры получат по 600 тыс. рублей на реализацию проектов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Содружество библиотек Тюменской области, Центр реализации социокультурных программ и проектов "Вертикаль" и Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" победили на конкурсе среди СО НКО региона на получение грантовой поддержки. Им направят по 600 тыс. рублей для реализации проектов.

Об этом директор департамента культуры Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

В направлении "Создание условий для развития компетенций лидеров культуры региона, освоения ими навыков социокультурного проектирования" проект "Акселератор "Культура72. Перезагрузка"" содружества библиотек поможет участникам подготовиться к конкурсу Президентского фонда культурных инициатив.

Автономная некоммерческая организация "Центр реализации социокультурных программ и проектов "Вертикаль" получила грант на поддержку и развитие волонтерских (добровольческих) проектов в сфере культуры, создание условий для развития движения "Волонтеры культуры". Они реализуют проект "Творческое сообщество волонтеров культуры "ШкоDа".

Проект "Ночь ремёсел Здесь" центра социальной адаптации и культурного развития "Эбием" получил грант по направлению конкурса "Поддержка и развитие креативных индустрий в культуре".

"В рамках проекта "ШкоDа" на базе Объединения ишимского городского культурного центра создадут творческое сообщество волонтёров культуры. 50 студентов Ишимского техникума и филиала ТюмГУ обучат волонтёрской деятельности для участия в значимых мероприятиях центра и реализации собственных проектов. В рамках проекта "Ночь ремесел. Здесь" проведут открытые мероприятия мастеров и ремесленников области в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Гости смогут представить себя в роли ремесленников, задать вопросы мастерам и принять участие в мастер-классах. Все мероприятия приурочат к праздничным дням и проведут в вечерне-ночное время", - рассказала Майер.