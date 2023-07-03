Эксперт рассказал тюменцам, как спасти урожай от вредителей

| Фото: Россельхозцентр | Фото: Россельхозцентр

Как защитить культуры от вредных насекомых и получить хороший урожай, тюменцам рассказала главный агроном Сладковского района отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина, сообщает пресс-служба ведомства.

"Многие культуры - вишня, смородина, крыжовник - уже плодоносят. После сбора урожая, во-первых, надо провести обработку инсектицидами, чтобы на молодых приростах не завелась тля. Во-вторых, обработать кустарники фунгицидами от болезней, так как прошли дожди, а повышенная влажность воздуха и низкие ночные температуры способствуют появлению мучнистой росы", - пояснила эксперт.

Она добавила, что на вишне сейчас распространен монилиоз. Это оголившиеся ветви, которые впоследствии засыхают. Чтобы этого избежать, можно составить баковую смесь из инсектицида и фунгицида и использовать её как для профилактики, так и для лечения.

Огородников беспокоят вредители на капусте и картофеле. Бороться с ними нужно сразу, так как инсектициды действуют на гусениц только первого и второго возраста. Если они становятся старше, то бороться уже трудно, и они с огромной скоростью поедают листья капусты. Инсектицидами необходимо работать в вечернее время, но только на поздних сортах капусты.

Чтобы томаты не только цвели, но и образовывались завязи, необходимо обильно поливать всю теплицу один раз в пять дней, то есть нужно не только лить воду под куст, а проливать всю почву. Затем проветрить теплицу, чтобы снизить температуру воздуха. Чтобы на помидорах не появлялась вершинная гниль, нужно подкармливать кусты кальциевой селитрой.

"В последнее время многие цветоводы полюбили яркие петунии. Большая влажность, повышенные температуры днём и пониженные ночью способствуют распространению мучнистой росы. А петуния подвержена этому заболеванию. Для профилактики необходима обработка препаратами фитоспорин или медея. Обязательно выщипывайте вместе с семенной коробочкой отцветшие бутоны", - рекомендует эксперт.

Когда куст становится рыхлым, торчат отдельные стебли, болтаются, нужно их срезать, оставляя сантиметров 15 от корешка, так произойдёт рост молодых и сильных побегов.