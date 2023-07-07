Тобольских вокалистов и гармонистов покажут на Первом канале

vk.com/tobrayon vk.com/tobrayon

Артисты Тобольского района попали на Первый канал. Съемки для программы "Непутевые заметки с Дмитрием Киселевым" прошли на территории туркомплекса "Абалак". Участие в них приняли вокалисты группы "Ритм сердца" из Абалака и гармонисты из Бизино - Амерчан Иенов и Юрий Стариков.

"Для телепрограммы мы сначала встретили гостей караваем. Спели русские народные песни "Ой, сад во дворе", "Пошли девки на работу". Также пели частушки под гармонь. Сыграли в народные игры, устроили разгадывание загадок", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" культорганизатор дома культуры с. Абалак Елена Евсеева.

Впервые вокалистов и гармонистов снимали для федерального ТВ-канала. Выпуски программы "Непутевые заметки" выходят по воскресеньям. Когда выйдет эфир с участием туркомплекса "Абалак" и местных артистов неизвестно, но отследить программу можно по ссылке.

Напомним, что с 7 по 9 июля в с. Абалак проходит фестиваль исторической реконструкции.

"Вас ждут состязания дружин средневековых воинов, большой турнир лучников, различные средневековые ремёсла, ярмарку воссозданных исторических артефактов и различных тематических изделий, выступления фолк групп и многое другое, не менее интересное и захватывающее!", - написал в своем телеграм-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева