  • 7 июля 20237.07.2023пятница
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер северо-западный

Тобольских вокалистов и гармонистов покажут на Первом канале

Общество, 18:41 07 июля 2023

vk.com/tobrayon

Артисты Тобольского района попали на Первый канал. Съемки для программы "Непутевые заметки с Дмитрием Киселевым" прошли на территории туркомплекса "Абалак". Участие в них приняли вокалисты группы "Ритм сердца" из Абалака и гармонисты из Бизино - Амерчан Иенов и Юрий Стариков.

"Для телепрограммы мы сначала встретили гостей караваем. Спели русские народные песни "Ой, сад во дворе", "Пошли девки на работу". Также пели частушки под гармонь. Сыграли в народные игры, устроили разгадывание загадок", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" культорганизатор дома культуры с. Абалак Елена Евсеева.

vk.com/tobrayon vk.com/tobrayon ﻿

Впервые вокалистов и гармонистов снимали для федерального ТВ-канала. Выпуски программы "Непутевые заметки" выходят по воскресеньям. Когда выйдет эфир с участием туркомплекса "Абалак" и местных артистов неизвестно, но отследить программу можно по ссылке.

Напомним, что с 7 по 9 июля в с. Абалак проходит фестиваль исторической реконструкции.

"Вас ждут состязания дружин средневековых воинов, большой турнир лучников, различные средневековые ремёсла, ярмарку воссозданных исторических артефактов и различных тематических изделий, выступления фолк групп и многое другое, не менее интересное и захватывающее!", - написал в своем телеграм-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Абалакское поле , вокалисты , Первый канал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:18 07.07.2023В Сбербанке назвали условия для дальнейшего успеха использования биометрического эквайринга
19:59 07.07.2023Доля "сберегателей" в Тюмени за три года выросла на 9 процентных пунктов
19:23 07.07.2023Тюменский ансамбль "Росстань" стал дипломантом фестиваля "Горцы"
19:13 07.07.2023Шестерым нарушителям правил пожарной безопасности в лесах Тюменской области выписали штрафы