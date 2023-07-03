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В Тобольском районе прошли учения по ликвидации последствий крушения самолета

Общество, 18:03 03 июля 2023

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Тренировка по ликвидации последствий в случае крушения самолета прошла в Ворогушинском поселении Тобольского района 3 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Леонид Митрюшкин.

Участие в тренировке у федеральной трассы приняли профильные структуры аэропорта "Ремезов", спасатели, медики и силовики.

"Тренировка была приближена к реальным условиям. Проезжающие мимо вполне могли принять происходящее за настоящую аварию. Если встретите в соцсетях фото или видео с места событий, не паникуйте: все в порядке. Такие учения нужны, чтобы отработать слаженность структур и довести действия до автоматизма", – написал глава Тобольского района.

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# Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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