В Тобольском районе прошли учения по ликвидации последствий крушения самолета

| Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Тренировка по ликвидации последствий в случае крушения самолета прошла в Ворогушинском поселении Тобольского района 3 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Леонид Митрюшкин.

Участие в тренировке у федеральной трассы приняли профильные структуры аэропорта "Ремезов", спасатели, медики и силовики.

"Тренировка была приближена к реальным условиям. Проезжающие мимо вполне могли принять происходящее за настоящую аварию. Если встретите в соцсетях фото или видео с места событий, не паникуйте: все в порядке. Такие учения нужны, чтобы отработать слаженность структур и довести действия до автоматизма", – написал глава Тобольского района.