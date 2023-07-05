28 бесплатных мастер-классов по рисованию проведет студия Draw&Go в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия по живописи от московской студии Draw&Go пройдут в детской школе искусств им. А. А. Алябьева в Тобольске с 21 по 30 июля. Художники проведут 28 бесплатных мастер-классов, сообщает студия рисования.

Принять участие в обучении смогут все желающие вне зависимости от навыков рисования. Среди направлений в этом году – поп-арт акрилом, флюид-арт с использованием жидкого акрила и этюд пастелью.

30 июля по итогам проекта состоятся выставка и конкурс лучших работ участников, отобранных художниками студии. Победители получат тематические арт-боксы для занятий живописью, а их работы будут размещены на афишах и баннерах города.

Запись на все мастер-классы стартует 11 июля на сайте. Проект реализуется при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".