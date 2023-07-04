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Команда тюменских спортсменов представит область в суперфинале детской лиги дзюдо

Спорт, 16:35 04 июля 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменская команда "Северянка" представит Тюменскую область в суперфинале детской лиги дзюдо "Триумф Energy", которые пройдут в Сочи 5 июля.

Всего в решающих состязаниях примут участие 14 юношеских команд: девять команд мальчиков и пять команд девочек, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В случае победы тюменцы привезут домой переходящие кубки. Также победителей и призеров поощрят поездкой в международный детский центр "Артек".

Добавим, чтобы попасть на соревнования, юные дзюдоисты прошли многоступенчатый отбор, который длился почти полгода. На старте Лиги участвовало 111 клубов. Местные турниры проходили в семи федеральных округах, в 24 городах, и их соперниками были дзюдоисты из Монголии, Казахстана, Беларуси и Абхазии.

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# детская лига дзюдо

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