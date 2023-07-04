  • 4 июля 20234.07.2023вторник
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-восточный

На угнанной "десятке" житель Тюменской области врезался в мусорную площадку

Происшествия, 12:54 04 июля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне отечественной "десятки" задержали сотрудники полиции в пос. Голышманово, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть обратилась местная жительница, она рассказала, что у нее угнали автомобиль. По подозрению в этом преступлении был задержан 24-летний селянин.

Молодой человек сознался и пояснил, что в день инцидента он был в гостях у тещи, там же находилась и потерпевшая. Ночью, поругавшись с родственниками, злоумышленник вышел на улицу и увидел припаркованный у дома автомобиль.

Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, он угнал машину, но не справился с управлением и наехал на мусорную площадку, бросил машину и сбежал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Голышманово , уголовное дело , угон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:12 04.07.2023Житель Тюменской области нанес брату смертельную рану ножом
13:27 04.07.2023Тюменец, насмерть забивший женщину, проведет в колонии семь лет
13:16 04.07.2023Пособника украинских спецслужб задержали в Тюмени
13:05 04.07.2023Пятиэтажный дом № 51 по ул. Луначарского в Тюмени признали зоной вероятной ЧС