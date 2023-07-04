На угнанной "десятке" житель Тюменской области врезался в мусорную площадку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне отечественной "десятки" задержали сотрудники полиции в пос. Голышманово, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть обратилась местная жительница, она рассказала, что у нее угнали автомобиль. По подозрению в этом преступлении был задержан 24-летний селянин.

Молодой человек сознался и пояснил, что в день инцидента он был в гостях у тещи, там же находилась и потерпевшая. Ночью, поругавшись с родственниками, злоумышленник вышел на улицу и увидел припаркованный у дома автомобиль.

Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, он угнал машину, но не справился с управлением и наехал на мусорную площадку, бросил машину и сбежал.