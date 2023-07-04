Житель Тюменской области нанес брату смертельную рану ножом

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В нанесении смертельного ножевого ранения брату подозревают жителя д. Чечкино Ярковского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 12 мая 57-летний мужчина выпивал со своим страшим братом. Родственники поссорились. Подозреваемый схватил со стола нож ударил им брата в ногу.

Через непродолжительное время мужчина скончался от полученного ранения. На допросе селянин дал признательные показания. Уголовное дело направлено в суд.