  • 5 июля 20235.07.2023среда
  • В Тюмени 24..26 С 0 м/с ветер восточный

Тюменские газовики получили пять автомобилей "Лада-Нива"

Общество, 09:27 05 июля 2023

Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Пять автомобилей "Лада-Нива" пополнили автопарк тюменских газовиков, сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз Север. Ключи от полностью укомплектованных машин водителям Ишимского и Тобольского участков вручил главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Ильшат Сабитов.

"Новая техника повысит качество и оперативность выполняемых нами работ. Как и все машины в компании, новый автотранспорт оснащен системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе", - отметил он Ильшат Сабитов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Газпром межрегионгаз Север

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:45 05.07.2023Более двух миллионов рублей выделили на создание документального фильма про Крапивина в Тюмени
10:34 05.07.2023Арт-объекты в виде лося, бабочки, улитки, зайца появились в Гилевской роще в Тюмени
10:12 05.07.2023В Тюмени в три раза снизилось число автоугонов в 2023 году
09:38 05.07.2023Тюменские школьники могут получить дополнительные баллы для поступления в вузы страны