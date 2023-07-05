Тюменские газовики получили пять автомобилей "Лада-Нива"

| Фото: Газпром межрегионгаз Север | Фото: Газпром межрегионгаз Север

Пять автомобилей "Лада-Нива" пополнили автопарк тюменских газовиков, сообщает пресс-служба Газпром межрегионгаз Север. Ключи от полностью укомплектованных машин водителям Ишимского и Тобольского участков вручил главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Ильшат Сабитов.

"Новая техника повысит качество и оперативность выполняемых нами работ. Как и все машины в компании, новый автотранспорт оснащен системой "ГЛОНАСС" и работает на компримированном природном газе", - отметил он Ильшат Сабитов.