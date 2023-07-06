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Центральный пляж хотят восстановить в Омутинском районе

Общество, 15:54 06 июля 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Центральный пляж у реки Вагай хотят восстановить в Омутинском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Кузнецов.

Пока разрешенных для купания мест в Омутинском районе нет. "У нас в планах — восстановление центрального пляжа, который действовал в советское время. В этом году я отправил двух своих заместителей на территорию Голышмановского городского округа, где есть хороший пляж. Мы просмотрели всю дорожную карту. Будем двигаться в этом направлении", — сказал глава Омутинского района.

Сейчас представители местной администрации ждут водолазов из Екатеринбурга, чтобы они обследовали реку и дно. Также необходимо оформить в муниципальную собственность земельный участок.

Есть на территории Омутинского района горячий источник — в районе с. Окуневское. Там, по словам Олега Кузнецова, отдыхают люди из разных регионов. Среди других мест, привлекательных для туристов, в районе есть охотничьи базы. Желающие могут покататься на лошадях и вездеходах.

Инна Пахомова

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# Омутинский район , отдых , пляж , туризм

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