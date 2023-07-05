Тюмень примет около 240 экипажей спортсменов на соревнованиях по гребному слалому

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Всероссийские соревнования по гребному слалому "Юность России" среди юношей и девушек до 15 лет пройдут в Тюмени с 7 по 9 июля. Состязания развернутся в акватории о. Оброчное и соберут около 240 экипажей из 19 регионов России, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Слаломисты посоревнуются в категориях К-1, С-1, С-2 и С-2 смешанный, 3хК-1 и 3хС-1. Спортсменам предстоит пройти трассу протяженностью от 200 до 400 м. Награждение победителей и призёров состоится 9 июля в 16 часов.