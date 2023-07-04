63 тюменских выпускника получили высшие баллы на ЕГЭ

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 63 выпускника средней школы получили высшие баллы на Едином государственном экзамене. Всего в регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства, 391 выпускник получил высшие оценки по выбранным предметам ЕГЭ – 100 баллов. 22 школьника добились максимальных результатов по двум предметам сразу.

Самыми популярными предметами на ЕГЭ традиционно стали русский язык, литература, история, обществознание, физика, химия, математика, география и биология.

По мнению полномочного представителя президента России в УФО Владимира Якушева, молодёжь должна идти в авангарде развития страны.

"Мы ждём от молодежи креативных решений, прорывных предложений, создания отечественных технологий. Особенно в вопросах прикладных, точных наук и в IТ-сфере. Важно сделать так, чтобы юноши и девушки вкладывала свои знания и таланты в развитие нашей страны. И тогда у нас все получится. Главное направить энергию молодых на созидание", - подчеркнул Владимир Якушев.

Общее число школьников, получивших аттестат о среднем общем образовании в регионах Уральского федерального округа, составило 44 тыс. 250 человек.