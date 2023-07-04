На трассах Тюменской области на время жары введено ограничение для тяжеловесов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На время жаркой погоды на трассах Тюменской области введены ограничения для для транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов. Об этом сообщает Уралуправтодор.

Временное ограничение действует на трассах Екатеринбург – Тюмень (км 13+600 – км 320+756, обход пгт. Белоярский км 0+000 – км 23+117), Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск (км 10+630 – км 375+850), Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на участке км 11+700 – км 952+979 и Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, подъезд к Сургуту.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодор 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).