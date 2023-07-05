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Арт-объекты в виде лося, бабочки, улитки, зайца появились в Гилевской роще в Тюмени

Общество, 10:34 05 июля 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Арт-объекты в виде лося, бабочки, улитки, зайца появились возле детской площадки в Гилевской роще в Тюмени.

Как напоминает департамент по спорту и молодежной политике администрации города, в областном центре проходит фестиваль экодизайна "ЭкоФест", где 20 флористов со всей страны создают арт-объекты. Дизайнеры мастерят фигуры различных животных, насекомых и предметов. В ход идут ветви ивы, шишки, проволока, веревка и другие материалы.

Также в рамках события в Гилевской роще проходят практические занятия по таким направлениям, как: йога Айенгара и хатха-йога, различные лекции, мастер-классы и показы экологических и краеведческих фильмов.

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7 июля в 12 часов тюменцев и гостей города приглашают на экскурсию на велосипедах "Прогулки со смыслом". Под руководством опытного экскурсовода участники узнают о биоразнообразии местности, её экологическом состоянии и особенностях растущей зелени.

Закрытие "ЭкоФеста" запланировано на 8 июля. Начало в 12 часов.

Посетить мероприятие могут все желающие.

Возратсное ограничение: 0+

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# Гилевская роща , дизайн , экология

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