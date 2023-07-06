Мастер-классы, экскурсии и интерактив организуют для тюменцев в библиотеке Менделеева

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности, подготовили для тюменцев специалисты Тюменской областной научной библиотеки. Для жителей города организуют мастер-классы, интерактивные мероприятия и экскурсии, сообщает пресс-служба учреждения.

7 июля в 11 часов стартует интерактивная программа "Под покровом счастья и любви". Посетители узнают об истории праздника и его главных героях – Петре и Февронии, после чего своими руками создадут аппликацию с символом праздника – ромашкой. Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная запись по тел. 565-300 (доб. 3143, 1281).

8 июля 12 часов юных тюменцев ждут на мастер-класс "Символ нежности – ромашка" в Детской библиотеке им. Лагунова. Дети узнают о символе Дня семьи, любви и верности и создадут его своими руками из бумаги. До 15 июля для организованных групп детей пройдет интерактивная встреча "Венец всех ценностей – семья", где ребятам расскажут об истории любви Петра и Февроньи, познакомят с неофициальным гимном праздника и проведут виртуальную экскурсию по разным уголкам Родины. В завершении участники экскурсии создадут символ праздника своими руками.

Добавим, весь июль на площадке библиотеки им. Менделеева и в Специальной библиотеке для слепых читателей работают тематические выставки: книжно- иллюстративная экспозиция "Венец всех ценностей – семья" и выставка "Ромашка белая – лепесточки нежные" с литературой доступных форматов.

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