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В Тюмени на фармацевтическом заводе пройдут практику 34 студента из четырех ведущих вузов России

Общество, 16:15 05 июля 2023

pharmasyntez.com | Фото: pharmasyntez.com

34 студента из четырех ведущих вузов России проходят практику на заводе "Фармасинтез-Тюмень". За время стажировки они изучат производство лекарств, работу в непрерывной лаборатории гормонов и на высокотехнологичном оборудовании, сообщает компания.

В числе практикантов – студенты РХТУ им. Д. И. Менделеева, Тюменского медуниверситета, Томского госуниверситета и Пермской фармацевтической академии. Работать они будут под кураторством наставников в контрольно-аналитической и микробиологической лабораториях, службе главного технолога, R&D-центре, отделах валидации и обеспечения качества, а также производственных цехах.

Как подчеркнули в компании, по окончании вуза у молодых специалистов есть возможность стартовать на предприятии с должностей химиков, технологов, специалистов по валидации, операторов линии и аппаратчиков. А затем продолжить развитие и карьерный рост в группе компаний "Фармасинтез".

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# практика , Фармасинтез-Тюмень

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