В Тюмени предлагают реконструировать памятник архитектуры, разобранный в 2011 году

| Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" ВКонтакте

Отреставрировать дом XIX века по ул. Челюскинцев, 42 в Тюмени предлагают будущему владельцу. Прием заявок на участие в электронном конкурсе по продаже объекта и земельного участка продлится до 11 августа, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"Стоимость здания объекта оценивается в символический 1 рубль", — сообщает комитет.

Здание было выстроено купцом Молодых в 1879 году для священнослужителей Спасской церкви, расположенной поблизости.

В 2010 году в здании произошел пожар. Согласно информации регионального департамента имущественных отношений, в 2011 году прошли работы по разбору здания. Конструкции объекта культурного наследия — бревна и кирпич — были приняты на хранение Фондом имущества Тюменской области. Все элементы, по оценке экспертов, находятся в неудовлетворительном состоянии.