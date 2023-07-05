Житель Тюменской области поехал за выпивкой на служебной машине и устроил ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перевернутый "УАЗ Патриот" обнаружили инспекторы ДПС на обочине автодороги Курган - Тюмень. Возле машины находился житель д. Горская. От мужчины пахло спиртным, но пройти освидетельствование на опьянение он отказался.

Полицейские установили, что автомобиль принадлежит предприятию в Исетском районе. Ранее судимый мужчина рассказал, что он - сотрудник этой организации и имеет доступ к автомобилю.

Ночью он выпивал на территории предприятия, а когда спиртное закончилось, решил съездить в с. Исетское за новой порцией, но не справился с управлением.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.