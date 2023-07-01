Кто такой инсталлятор, рассказали в "Ростелекоме"

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Квик, аут, либеро, морито и пас — все это волейбольные термины. Инсталлятор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Евгений Брюханов в своей команде может быть на позиции и либеро, и доигровщика. У него быстрая реакция в нападении и приеме мяча и высокая концентрация на атаках соперника.

"Я играю в волейбол более 25 лет. Это командная игра, и чтобы победить, нужно помогать друг другу, совершенствовать технику игры, работать на результат и чувствовать игрока. Также и в работе: без сплоченной команды и поддержки коллег больших результатов не добиться", - отметил Евгений Брюханов.

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Более 14 лет Евгений работает в "Ростелекоме" инсталлятором - подключает пользователей к Интернету по технологии "оптика в квартиру". При таком методе большая часть линий связи проходит под землей, поэтому неблагоприятные погодные условия, вандализм, электромагнитные или радиочастотные помехи не мешают клиентам компании пользоваться качественной связью.

"Быть инсталлятором - значит быть постоянно в движении. Сегодня любая семья не обходится без Интернета и современных технологий. Обязанностей у нас много. Это монтаж кабеля, сварка волокна и установка абонентского оборудования. От качества нашей работы зависит комфорт тысяч людей", - поделился Евгений Брюханов.

Инсталляторы устанавливают и настраивают в домах пользователей телефонию, видеонаблюдение и видеосервис Wink. Платформа объединяет преимущества интерактивного телевидения - это более 300 каналов и онлайн-кинотеатр с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский и эксклюзивный. Например, в линейке Wink Originals зрителям уже доступны все серии сериала "Балет".

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

"С расширением оптической сети в регионе увеличивается количество подключений цифровых услуг на базе Сети. Большим спросом пользуется наша медиа платформа Wink. Цифровой видеосервис входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по числу подписчиков. А тюменцы активно пользуются функцией "Управляй просмотром", - прокомментировал директор по работе с массовым сегментом филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Дмитрий Пампушка.

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Основа для работы видеосервиса – оптический каркас, поэтому цифровой провайдер регулярно модернизируют сети. В 2022 году Ростелеком построил в Тюменской области более 65 км оптических линий связи. Достичь таких показателей получилось благодаря работе сотен специалистов.

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