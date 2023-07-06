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В тюменскую ИК-1 пытались перекинуть гашиш с помощью рогатки

Происшествия, 15:43 06 июля 2023

УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Заключенным тюменской колонии пытались передать наркотики с помощью рогатки, сообщает региональное управление ФСИН. На прилегающей территории ИК № 1 был задержан неоднократно судимый 36-летний мужчина.

У него изъяли рогатку, шприц, а также обмотанную изолентой гайку, внутри этого свертка был гашиш. Возбуждено уголовное дело.

Всего за шесть месяцев сотрудники УФСИН региона изъяли из посылок 87 мобильных телефонов, более 200 гр наркотиков и восемь литров спиртного.

За передачу запрещенных предметов задержаны 36 человек. 15 из них по решению суда привлечены к административной и уголовной ответственности.

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# наркотики , УФСИН

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