В тюменскую ИК-1 пытались перекинуть гашиш с помощью рогатки

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Заключенным тюменской колонии пытались передать наркотики с помощью рогатки, сообщает региональное управление ФСИН. На прилегающей территории ИК № 1 был задержан неоднократно судимый 36-летний мужчина.

У него изъяли рогатку, шприц, а также обмотанную изолентой гайку, внутри этого свертка был гашиш. Возбуждено уголовное дело.

Всего за шесть месяцев сотрудники УФСИН региона изъяли из посылок 87 мобильных телефонов, более 200 гр наркотиков и восемь литров спиртного.

За передачу запрещенных предметов задержаны 36 человек. 15 из них по решению суда привлечены к административной и уголовной ответственности.