Подозреваемый в убийстве пасынка житель Тюменского района заключен под стражу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В отношении жителя Тюменского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть его пасынка, избрана мера пресечения, сообщает Следственный комитет.

Напомним, 30 июня между подозреваемым и его 27-летним пасынком произошел конфликт. Злоумышленник избил молодого человека руками и черенком лопаты. Тело было обнаружено на следующий день во дворе дома. На допросе мужчина дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу.